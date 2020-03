Fernando Gaviria: "Ben besmet met coronavirus, maar stel het goed"

Fernando Gaviria (25) verblijft sinds eind vorige maand met zijn ploeg in quarantaine in de Emiraten. De geruchten in het peloton luidden dat de Colombiaan het virus had opgelopen en die bevestigt hij nu.

"Ik heb positief getest op corona", laat Gaviria weten in een video op Instagram. "Ik stel het goed. Mijn ploeg en het ziekenhuis hebben me perfect verzorgd."