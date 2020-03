Ilicic, de bonenstaak met gekromde rug: "Maar met een fabelachtige linker"

Alleen maar genieten

In Extra Time heb ik Josip Ilicic al enkele keren gekozen als mijn Moment van de Week. Als je naar hem kijkt, kun je alleen maar genieten. Hij is eigenlijk een soort "geheimtipp". Dat zegt dan meer over ons dan over hem, want eigenlijk zou hij geen geheim meer mogen zijn.

Met hem in het team was Fiorentina enkele jaren geleden de best voetballende ploeg in de Europa League. Dat was een lust voor het oog. Ze wonnen niet alles, maar het voetbal was wel fantastisch. Elke keer ik commentaar mocht geven bij Fiorentina, was ik blij: "Wauw, Ilicic."

Hij heeft vista en een geweldig schot. Hij kan de bal echt perfect plaatsen met zijn fabelachtige linker. In de geschiedenis van het voetbal denk ik niet dat je 5 spelers kunt vinden van 1,90m met zo'n voet.