Fabien De Waele: "Op training stopte mijn hart 2 à 3 seconden met kloppen"

"Jef Braekevelt had tranen in zijn ogen"

In 2001 leek de carrière van Fabien De Waele in een stroomversnelling te zitten, met ritzeges in Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné. De Waele reed toen voor Lotto.

"Ik herinner me dat ploegleider Jef Braeckevelt tranen in zijn ogen had na mijn ritzege in Parijs-Nice. Ik was een van zijn poulains, samen met Serge Baguet en Andrei Tchmil. Aan Jef heb ik heel veel te danken", benadrukt De Waele.

"In die openingsrit van Parijs-Nice was ik eigenlijk niet van plan om mee te sprinten voor de ritzege, maar door een val was het peloton stevig uitgedund. Ik zat in een kansrijke positie en klopte Stuart O'Grady en Danilo Hondo op een pittige aankomst."

"In datzelfde jaar (2001) ging ik met veel vertrouwen naar de Tour. Maar tijdens de opwarming van de proloog bleef ik met mijn voorwiel steken in een spoor. Ik reed de proloog als allerlaatste uit met een barstje in mijn heup. Maar 's avonds moest ik naar huis door de ernst van de blessure, een grote ontgoocheling."

Een jaar later verruilde De Waele Lotto voor Mapei. "Dat was op verzoek van Tom Steels. Ik werd binnengehaald als zijn sprintloods. Ik won de Brabantse Pijl. Maar na het seizoen kregen we te horen dat Mapei afhaakte als sponsor. Mijn tweejarige contract ging de prullenmand in, ik mocht niet mee naar opvolger Quick-Step."