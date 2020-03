Deze supporter lapt het coronaverbod aan zijn laars in Valencia

Het gaat om de superfan Vicente Navarro. De man overleed vorig jaar. Als eerbetoon zette Valencia een standbeeld van Navarro in de tribunes. Hij stond als een man achter het team.

Supporters dagen massaal op rond stadion

De supporters van Valencia maakten zich weinig zorgen om het coronavirus. Voor de wedstrijd in de 1/8e finales van de Champions League daagden ze massaal op rond het stadion om hun favoriete spelers moed in te zingen. Tijdens de wedstrijd trokken ze de tapasbar in om de match op televisie te volgen.