Alison Van Uytvanck: "Afgelasting kost me makkelijk 5.000 euro"

"Ik was net geland"

"We kregen een mail dat het toernooi zou uitgesteld worden, maar niet veel later lazen we op Twitter dat alles werd geannuleerd", gaat Van Uytvanck voort.

"Ik had me gehaast om in Californië te geraken en kort nadat ik geland was, kwam ik te weten dat ze het toernooi hebben afgelast."

Alison Van Uytvanck moet haar plannen omgooien. "Best frustrerend", reageert de nummer 57 van de wereld, die zaterdag nog de halve finales speelde in Lyon.

"Moet ook mijn coach betalen"

Het toptoernooi in de Verenigde Staten gaat niet door en dat is een serieuze streep door de rekening. "De annulatie kost me 5 à 6.000 euro", vermoedt Alison Van Uytvanck. "Want ik betaal niet alleen mijn reis- en verblijfkosten, maar ook die van mijn coach."

"Nu ben ik benieuwd hoe de WTA (de Women's Tennis Association, red) reageert. De speelsters zullen het alleszins niet blauwblauw laten."



Van Uytvanck begrijpt wel dat de gezondheid voorrang krijgt. "Zeker, maar dit hadden ze toch vroeger kunnen beslissen", vindt ze. "Nu stellen ze ons op het laatste moment voor een voldongen feit."

"En wat gaat er de komende weken gebeuren? Spelen we over twee weken in Miami? Geen idee. Ik blijf alvast trainen, want ik ben echt goed aan het spelen. De laatste weken laat ik echt goed tennis zien en dat maakt het extra jammer nu."

