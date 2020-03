Ronaldinho wordt dan toch niet vervolgd voor paspoortfraude

Ronaldinho werd gisteren in Asuncion samen met zijn broer opgepakt met een vals paspoort. De Braziliaanse dribbelaar was in Paraguay om zijn boek te promoten.

Volgens het Paraguayaans parket ging Ronaldinho niet opzettelijk in de fout en wist hij niet dat de documenten vervalst waren.

"Ze werden bedrogen door een criminele bende die gespecialiseerd is in het aanmaken van valse documenten", verklaarde parketmagistraat Federico Delfino. De mannen die hen de paspoorten hadden aangesmeerd, werden inmiddels opgepakt.

Ronaldinho en zijn broer hoeven dus geen straf te verwachten maar "ze moeten wel erkennen dat ze een fout hebben gemaakt, namelijk het in bezit hebben van valse documenten", liet Delfino nog weten.