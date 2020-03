Michel Wuyts: "Als ploegmanager zou ik in eer en geweten enkele weken niet koersen"

"Het zou beter geweest zijn mocht een sterke organisatie opgestaan zijn"

Ik stel chaos vast. Ik zie totaal verschillende beslissingen. Ik zie de drang om er toch bij te zijn en de vrees om visibiliteit voor sponsors kwijt te spelen. En bij andere ploegen zie ik een sterk ethisch gevoel en een vrij snelle beslissing om af te haken voor de Italiaanse koersen en ook meer en meer voor Parijs-Nice. Dat frappeert me.

Ik zie ook een gebrek aan leiderschap bij de instanties, in de eerste plaats bij de UCI, om een duidelijk en definitief standpunt in te nemen. Waarom dat dan niet gebeurt? De UCI is niet meteen de meest daadkrachtige wereldorganisatie.

Er zijn ploegen als Ineos die over een groter budget beschikken dan de UCI. Wellicht stelt men zich daar juridische vragen. Kunnen wij interveniëren bij de organisatoren om een wedstrijd te schrappen? Kunnen we ingrijpen bij ploegen, die minibedrijfjes zijn? Daar vreest men wellicht gerechtelijke procedures.

Het zou beter zijn mocht in deze fase, waar niemand vertrouwd mee is en waarbij niemand kan zeggen waar het op uitdraait, een sterke organisatie opstaan die zegt: we leggen de wedstrijden 3 à 4 weken wereldwijd stil.