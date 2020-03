Greg Van Avermaet moet planning omgooien: "Vooral mentaal moeilijk"

CCC hakte vandaag de knoop door. Voor kopman Greg Van Avermaet was het even slikken, maar hij begrijpt de beslissing van de ploeg. "Het is jammer dat we op dit moment in het jaar niet kunnen koersen, maar ik respecteer de beslissing van de ploeg."

Waarom de beslissing genomen is? "In de eerste plaats voor de gezondheid van de renners en de ploeg, maar ook het publiek. De ploeg vond het ook wat onverantwoord om er te gaan koersen. De organisatie had geen duidelijk protocol voor wat er moest gebeuren als iemand besmet was."

"Technisch werkloos zijn voelt niet goed. Elke renner wil koersen. Ik heb veel voorbereidingen gedaan om nu de goeie conditie te pakken te hebben. Ik keek uit naar de Strade Bianche, daar had ik naartoe gewerkt. Ik stond iets lichter omdat het meer een klimkoers is. Ik had er wel veel verwachtingen van."

"Mijn plan is nu om de komende weken op hoogtestage te gaan samen met een klein groepje ploegmaats. Mijn vorm was heel goed toen ik begin dit jaar terugkwam van mijn eerste hoogtestage. Dus ik denk dat dit me zal helpen om de volgende klassiekers voor te bereiden. Op die manier kan ik ook fit en gezond blijven terwijl ik naar mijn andere doelen toewerk."