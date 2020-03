Geen handen schudden op het voetbalveld: "Zinvol, zo helpt Pro League om te sensibiliseren"

De wedstrijden van volgend weekend in de Jupiler Pro League en de finales van de Proximus League zullen gespeeld worden met supporters, maar de Pro League roept op om de aanbevelingen van FOD Volksgezondheid te respecteren en voegde zelf nog wat aanbevelingen toe voor spelers, fans en journalisten.

Zo zal er bijvoorbeeld voor de match geen hand gegeven worden aan de scheidsrechter of aan de kapitein van de andere ploeg. "Op zich vind ik het goed dat men ook aan de spelers vraagt om een aantal regels te respecteren", vertelt viroloog Van Gucht. "Het kan vooral een goed signaal zijn naar de rest van de bevolking. Als ze zien dat hun favoriete spelers er zo mee bezig zijn, dan heeft dat wel een impact."

"De Pro League helpt ons zo mee te sensibiliseren. Dat is zeer zinvol om de verspreiding van het virus tegen te houden."

Aan fans wordt gevraagd om geen handtekeningen of selfies te vragen aan de spelers. Maar in de tribunes staan ze natuurlijk wel vaak als sardientjes op elkaar. "Het belangrijkste blijft: wie zich ook maar een beetje grieperig voelt, moet thuisblijven. Die discpline moet je hebben. Misschien niet voor jezelf, maar uit verantwoordelijkheid voor je medemens. Je kan het doorgeven aan iemand die wel tot een risicogroep behoort. Supporter voor de televisie."

De pers moet bij interviews een meter afstand bewaren. "Dat lijkt me een beetje overdreven. Als de interviewer niet ziek is, is er heel weinig risico. Ik denk dat ze zeer bezorgd zijn dat de spelers ziek worden. Dit is geen richtlijn van ons want het is wel erg specifiek."