Club Brugge verlengt het contract van Mats Rits tot 2024

Afgelopen speeldag nog was Mats Rits de matchwinnaar voor Club Brugge op bezoek bij Racing Genk. Hij scoorde in de slotminuten het winnende doelpunt voor Club.

Het contract van de 26-jarige middenvelder liep normaal in de zomer van 2021 af, maar blauw-zwart heeft dat nu met 3 jaar verlengd.

"Rits speelt sinds de zomer van 2018 voor Club", staat te lezen op de clubwebsite. "In 1,5 jaar groeide hij uit tot een veelzijdige middenvelder met de typerende Clubmentaliteit. Nu tekent hij dus bij tot 2024."

Mats Rits is zelf in de wolken. "Ik voelde mij hier vanaf dag één thuis", zegt hij. "Deze contractverlenging is een mooie beloning voor het harde werk van het voorbije 1,5 jaar. Dit is een extra motivatie om er alles aan te doen om de dubbel te pakken!"