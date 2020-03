"Als ze 100% gefocust zijn, zijn de Antwerp Giants favoriet voor de bekerfinale"

"Het grote talent van de kleine Amerikanen"

Misschien is de bekerfinale al grotendeels beslist tijdens het voorbije weekend. In de competitiewedstrijd tussen Luik en Charleroi gaf Charleroi-center Khalid Boukichou een slag aan een Luikse speler. Boukichou werd uitgesloten en kreeg een effectieve schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. Boukichou zal bijgevolg als supporter naar Vorst Nationaal afreizen.

De afwezigheid van de 2,08m grote Belgian Lion zal Charleroi-coach Sam Rotsaert wellicht enkele slapeloze nachten hebben bezorgd. De jonge, ambitieuze West-Vlaming beschikt onder de borden enkel nog over de Amerikaan Josh Sharma. Met al zijn ervaring kan Axel Hervelle bijspringen, maar met 36 jaar op de teller, valt het niet te verwachten dat hij dat een halve wedstrijd zal volhouden.

Rotsaert zal dus moeten rekenen op een grote strijdbaarheid van zijn Spirous en het grote talent van zijn kleine Amerikanen Kenny Smith en Anthony Beane. Vooral die laatste is een echte killer met een fantastische driepunter. Dat mocht favoriet Oostende ondervinden toen het in de kwartfinales in de slotseconde door Beane werd uitgeschakeld.