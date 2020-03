Philip Mestdagh trekt na dit seizoen de deur dicht bij Namen

Philip Mestdagh is sinds 2017 coach van Namen, na een periode bij Castors Braine. In 2018 loodste hij Namen naar winst in de Beker van België. Maar nu is Mestdagh aan zijn laatste maanden bezig bij de club, want hij heeft aangegeven dat hij zijn contract niet zal verlengen.

"In de drie jaar dat ik bij Namen werk, hebben we de technische staf en de omkadering helemaal op punt gezet en voor een structuur gezorgd", zegt Mestdagh. "Namen is een club met veel potentieel, maar ik heb het gevoel dat we een beetje ter plaatse trappelen."

"Ik vind het ook jammer dat de Belgische competitie er niet in slaagt om mee te surfen op de golven van het succes van de Belgian Cats en zich wat beter te organiseren. Het is ook nu of nooit om nog aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Op dit moment heb ik nog geen voorstellen, maar ik denk dat er in het buitenland wel interesse kan zijn."