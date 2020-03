Geen Italiaanse koersen voor Jens Keukeleire: "Ik zal thuis 3 weken in hoogtetent kruipen"

Het coronavirus zorgt voor wijzigingen aan het voorjaarsprogramma van de renners. Jumbo-Visma reist niet af naar de Strade Bianche en Mitchelton-Scott schrapt zelfs alle koersen tot 22 maart.

Ook Education First wil geen risico's nemen en schrapt alle Italiaanse koersen. "Dat betekent dat mijn volgende koers pas over 3 weken is", zegt Jens Keukeleire, die normaal de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo ging rijden.

"Ik was niet voorzien voor Parijs-Nice, dus daar zal ik ook niet rijden. Veel renners zullen nu waarschijnlijk op hoogtestage trekken in plaats van de Italiaanse koersen te rijden. Maar ik heb beslist om thuis te blijven. Ik ben de laatste tijd al genoeg weggeweest. Ik zal thuis in mijn hoogtetent kruipen."