Emma Plasschaert na 9e plaats op WK zeilen: "Dit is geen wake-upcall"

Emma Plasschaert werd in 2018 wereldkampioene zeilen in de laser radial-klasse, maar op de twee volgende WK's eindigde ze telkens naast het podium. "Het resultaat op het WK in Melbourne was niet wat we ervan verwacht hadden, maar ik ben wel tevreden omdat ik nu weet wat er verkeerd is gegaan. Dat kunnen we nu aanpassen met het oog op de Spelen."

Plasschaert heeft het vooral moeilijk als de wind vanaf het land komt. "Die wind is heel onstabiel, zowel qua sterkte als richting. Dan moet je extremer zeilen en dat is mijn stijl niet. Maar dat moet ik nu dus leren."

"Dit resultaat zegt niets over de zomer, dit staat los van de Spelen. Dit is dus helemaal geen wake-upcall. Ik ben van nature iemand die heel realistisch is. Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten. Ik kijk altijd meteen vooruit."

"Bovendien kun je iets zeker oplossen in het zeilen als je weet wat het probleem is. Het is dan gewoon een kwestie van te trainen op de juiste plaatsen. Ik ben overtuigd dat we dat kunnen."

De volgende wedstrijden van Plasschaert zijn in Palma de Mallorca en Hyères, 2 klassieke afspraken op de zeilkalender. "Ik ga daar puur naartoe om de technische kant te oefenen. Ik teken ervoor dat ik daar die problemen kan aanpakken, dat is belangrijker dan winnen. Vanaf mei trek ik dan naar Tokio om daar te trainen."