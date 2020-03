Bloedarmoede in Belgische mannentennis: de grote leegte achter David Goffin

"Resultaten van Goffin kunnen armoede niet meer verbloemen"

Gert Gommé: "Dit is zeker een crisis. De goede resultaten van David Goffin kunnen onze bloedarmoede niet langer verbloemen. Tot voor kort was er nog Steve Darcis, die altijd wel in de buurt van de top 50 te vinden was. Met die twee kon je een degelijke ploeg op de been brengen in de Daviscup."

"Maar nu Goffin verstek laat gaan voor het duel in de Daviscup van komend weekend in Hongarije en nu Steve Darcis zijn tennisracket aan de haak heeft gehangen, hebben we niemand meer in de top 150. Dat is ongezien. Bovendien zijn onze betere Belgen de voorbije jaren eerder gezakt op de ranking dan gestegen."