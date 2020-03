Behelpen voor renners in quarantaine, ploegleider dreigt met hongerstaking

Bij Gazprom was er één coronatest verdacht, waardoor ook de renners van Cofidis en FDJ - die op dezelfde verdieping logeerden - nog altijd opgesloten zijn in hun hotelkamer. Er is veel onduidelijkheid over hun situatie en de renners mogen ook niet met de media spreken.

Op Instagram posten enkele renners wel filmpjes over hoe ze op een geïmproviseerde manier wat aan hun fysiek werken. Onder meer Arnaud Démare (FDJ) gaat in zijn hotelkamer aan de slag met enkele gewichten.

Intussen is voor Cofidis-ploegleider Roberto Damiani de maat wel vol. In een open brief aan de Italiaanse website TuttoBicciWeb.it dreigt hij zelfs met een hongerstaking. "De grens van het fatsoen is overschreden, ook al gaat het om de volksgezondheid", schrijft Damiani.

"Organisator RCS doet er alles aan om het probleem op te lossen, maar ook zij botsen op een muur. Als er geen schot in de zaak komt, start ik een hongerstaking om de renners en de stafleden waarvoor ik verantwoordelijk ben te steunen."