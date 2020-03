"Zonder Thibaut Courtois zou Real Madrid veel sneller in de touwen hangen"

Pique vs Ramos

Meteen na afloop van Real-Barça toonde Barça-verdediger Gerard Piqué zich niet van zijn beste kant. "Het was één van de slechtste teams van Real Madrid waartegen ik in de eerste helft gespeeld heb. We hadden de match altijd moeten doodmaken", zei Piqué. Beetje flauwe reactie natuurlijk van Piqué, die erom bekend staat de Madrilenen op stang te jagen. Real was voor de rust in het spel zeker niet de mindere, maar tot kansen kwam het niet. Piqué had wel gelijk dat Barça op voorspong had moeten staan, maar Griezmann trapte over en Messi en Arthur geraakten niet voorbij Courtois. "Ik wil elke Clasico zo slecht spelen als hij beweert als we na 90 minuten maar gewonnen hebben", pareerde Real-kapitein Ramos de opmerking van Piqué. "En nee, dit Barça was zeker niet het slechtste waartegen ik de tweede helft gespeeld heb. Ik respecteer hoe ze speelden." Ramos en Piqué hoeven over enkele jaren niet gecast te worden om elkaars tegenpool te zijn in analyses op televisie. Spontaner vind je geen vijanden.

Courtois fenomenaal

Dat Real de rust haalde zonder tegendoelpunt mag het op het conto van Thibaut Courtois schrijven. Op de knal van Messi reageerde de Rode Duivel al fluks, maar in de één-tegen-één-situatie met Arthur toonde Courtois zich weer onklopbaar. Ook invaller Braithwaite geraakte na de pauze niet voorbij de Bilzenaar. "Courtois keepte fenomenaal", luidde het oordeel van coach Zidane. Zidane weet hoe belangrijk Courtois is voor de zwalpende ploeg die Real nog steeds is. De 0 houden is de eerste opdracht voor de Koninklijke, waardoor de druk op de defensie en de doelman in elke match gigantisch groot is.

Geen gewone sterveling

Courtois laat het allemaal over zich heengaan en hoeft al lang niet meer te bewijzen dat hij er op grote momenten staat. Ook de voorbije weken hield hij Real lang in de match, maar als de gaten in de defensie te groot worden is hij natuurlijk ook maar een mens met twee armen en twee benen. Maar wel eentje die andere stervelingen zelden zo goed weten te gebruiken. In zijn lange lijst van cleans sheets – dit seizoen 1 op 2 – kan hij nu ook een stat over de Clasico toevoegen. Hij is immers de eerste Real-keeper in 45 jaar die in hetzelfde seizoen de 0 weet te houden in de Clasico. Miguel Angel in 1974-1975 was zijn voorganger. Bovendien redde Courtois in La Liga 30 van de laatste 36 schoten die hij tussen de palen kreeg. De kwantiteit van de saves is uiteraard meegenomen, maar de positionering, de spanwijdte, de reflexen en de intelligentie bij zijn reddingen bezorgen Real telkens nieuwe levens in de match. Zonder Thibaut Courtois zou Real veel sneller in de touwen hangen.

Ruwe diamant Vinicius Junior

Onder het toeziend oog van Cristiano Ronaldo -voor het eerst in Bernabeu sinds zijn vertrek in de zomer van 2018- scoorde Real dus twee keer. Real voetbalt nu al tijden in de zone van de waarheid amechtig en zonder vertrouwen. Voor doelpunten is het te fel afhankelijk van Karim Benzema die gisteren in zijn 500e (!) match voor Real een opgelegde kans miste. Als dat gebeurt weet de Real-socio dat het meestal slecht afloopt, want zoals aangehaald: de 0 houden is door het gebrek aan scorend vermogen de eerste vereiste om een match te winnen. In Madrid zijn ze dan ook bijzonder gelukkig dat tiener Vinicius Junior de match kon openbreken, al had hij daar wel een uitgestoken been van Piqué voor nodig. De Braziliaan kroont zich met zijn 19 jaar en 233 dagen tot jongste doelpuntenmaker deze eeuw in een Clasico, een record dat hij afpakt van Lionel Messi (19 jaar en 259 dagen bij zijn hattrick in maart 2007).

Zidane beseft dat de snelheid en de werkkracht van Vinicius Junior de komende weken bepalend kan zijn.

Vinicius Junior is een ruwe diamant, heel ruw. Zijn snelheid op de linkerflank zorgt steeds voor dreiging, maar de voortzetting in de beslissende zone is van dramatisch niveau. Zijn baltoets voor een assist of bij de afwerking hoort niet thuis bij de wereldtop. En toch hoeft de jonge Braziliaan niet steeds weer hoongelach over zich heen te krijgen.

Tegen Atletico viel hij met een heerlijke pre-assist beslissend in en ook tegen Manchester City zette hij Isco op weg naar een doelpunt. Bovendien werkt hij zich te pletter voor de ploeg, getuige zijn verdedigende acties op Semedo en Arthur in de slotfase. Zidane zwaaide dan ook met lof: "Hij verdient het om zo’n belangrijke treffer te maken tegen zo’n grote tegenstander. Hij was niet alleen goed aan de bal, maar verrichtte ook zijn defensieve arbeid. Daar begint alles mee." Zidane beseft dat de snelheid en de werkkracht van Vinicius Junior de komende weken bepalend kunnen zijn.

Spannende titelstrijd

En zo keren we terug naar de opmerking van Piqué dat Real geen grootse ploeg heeft. De woorden van de Barça-verdediger bevatten wel waarheid, want de winst in deze Clasicio biedt geen enkele garantie op succes. Daarvoor speelt de ploeg soms te veel kamikaze – na de 0-1 ging centraal plots de zee open voor Messi - en verliest ze te vaak haar geduld. Maar ook Barça is zoekend, kan zonder een goede Messi zijn wil niet meer opdringen en lijkt uitgeblust. Beide ploegen lijken tegen ploegen in vorm Bayern München, Liverpool, Manchester City of andere PSG’s geen enkele kans te maken op winst in de Champions League. In de eigen Liga lijkt het wel op een spannende titelstrijd te gaan uitdraaien. Zowel Barça als Real kunnen van elke tegenstander verliezen en dus is het onvoorspelbaar wie in mei kampioen zal worden. Struikelende toppers zijn het niet helemaal, maar "onklopbare bastions" is een titel die enkel naar het verleden verwijst. Courtois of ter Stegen; Messi of Vinicius: hebben zij de sleutel voor de titel in handen?