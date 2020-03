VIDEO: Degradatiestress in Beveren, supporters gaan verhaal halen

Ook voor Geeraerd was het zoeken naar lichtpuntjes in zijn analyse na de wedstrijd. "Er moet iemand positief blijven. Iedereen weet waar we staan en iedereen ziet de bui hangen. Ik moet blijven geloven in dit elftal. Ze moeten er tot de laatste minuut voor strijden. Een punt in Moeskroen zal niet voldoende zijn. En de week daarna is het tegen Gent."

De fans gaan in gesprek met doelman Jackers en enkele bestuursleden

Jackers: "Iedereen in de kleedkamer gelooft er nog in"

Nordin Jackers, doelman van Waasland-Beveren, kreeg na de zware 4-0 in Mechelen gisteren opnieuw 3 pingels om de oren. Hij heeft begrip voor de frustraties van de supporters. "Ik snap hen, dat is normaal in deze fase van de competitie. Zeker als je ziet waar we staan op dit moment. We moeten blijven aan één zeel trekken. Er is maar één weg en het is nu op leven en dood."