Stuyven: "Dit is de mooiste overwinning uit mijn carrière"

In 2016 won Jasper Stuyven nog Kuurne-Brussel-Kuurne, in 2018 verzamelde de Leuvenaar de ene ereplaats na de andere, maar in 2019 beleefde hij naar eigen zeggen "een dramatisch voorjaar". In geen enkele voorjaarskoers haalde Stuyven de top tien.

"Vorig seizoen reed ik voortdurend achter de feiten aan. Maar we hebben het jaar wel goed beëindigd met de wereldtitel van Mads Pedersen. We waren gemotiveerd om die lijn door te trekken en dat is heel goed gelukt. De Omloop, dat is de mooite overwinning uit mijn carrière."

"Ik had gisteren tegen de ploeg gezegd dat we goed vooraan moesten rijden, zeker bij dit weer. En dat heeft geloond. In de sprint zag ik dat Lampaert links zat, dus heb ik hem laten komen. Dan heb ik op een correcte manier de deur toegedaan."

"Vorig jaar was het voorjaar rampzalig, maar ik wou aan de ploeg laten zien dat het een misstap was, niet de normale gang van zaken. Het doet dus enorm veel deugd om in de openingsklassieker meteen te laten zien dat ik er weer sta."

Is de snor het geheime wapen van de winnaar of had hij gewoon geen tijd meer om zich te scheren? "Ik wou me scheren voor de voorjaarsklassiekers, maar mijn vriendin ging niet akkoord. Ze vindt het wel leuk, dus je zal haar op andere gedachten moeten brengen."