Corona-chaos in UAE: iedereen virusvrij, meldt organisatie, of toch niet?

Na de vijfde etappe in de UAE Tour werd het hotel aan het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi plots hermetisch afgesloten, omdat twee Italiaanse personeelsleden van een ploeg waren besmet geraakt met het coronavirus.

167 renners, stafleden en journalisten zaten in quarantaine, in afwachting van hun testresultaten. Wedstrijdorganisator RCS Sport bevestigde dat niemand anders besmet is geraakt met het coronavirus en iedereen het land mocht verlaten.

Maar mogelijk moeten ze op hun stappen terugkomen, want journalisten van de RAI maken melding van ambulances die plots af en aan rijden om mensen in het teamhotel op te pikken. Marco Bonarrigo meldt dat de testen van minstens 3 renners "niet-negatief" en dus "verdacht" zouden zijn, maar dit nieuws werd nog nergens bevestigd. Dezelfde journalist laat ook weten dat die 3 teams, er zou sprake zijn van Cofidis, Gazprom en Groupama-FdJ, langer in quarantaine gaan.