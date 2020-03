Wat als... Club Brugge zichzelf niet in de voet had geschoten?

1. Rood in Real voor scheldende Vormer: geen zege, wel een gelijkspel

Het rood alleen had Ruud Vormer sowieso de thuismatch tegen PSG gekost, maar nu kwam daar de return in Parijs en de uitmatch op Galatasaray bij.

Club verloor zo punten in Madrid, maar dus ook zijn aanvoerder. De UEFA startte 2 dagen later een disciplinaire procedure wegens "beledigend taalgebruik tegenover een wedstrijdofficial". Toen hij na zijn rode kaart het veld verliet, zou de Nederlander de Bulgaarse ref Georgi Kabakov verwensingen naar het hoofd hebben geslingerd.

Club Brugge speelt op 1 oktober 2019 een heel goeie match op het veld van Real Madrid in de Champions League. Het komt 0-2 voor en staat 5 minuten voor het einde nog 1-2 voor. Tot Vormer een overtreding begaat, zijn tweede geel krijgt en Casemiro de daaropvolgende vrijschop in doel werkt.

2. Penaltydebacle in Parijs met Diagne

Die eiste tot groot ongenoegen van de aanvoerder de bal op, om vervolgens zwakjes binnen het bereik van Navas te schieten. Zure egotripperij en een serieuze domper voor Club, want dit was hét moment om iets te rapen op het veld van PSG.

Maar een kwartier voor tijd ontspint zich dé fase van de wedstrijd. Mbaye Diagne, pas op het veld, wordt in de vijandige zestien foutief gestuit door Thiago Silva. Vaste strafschop-nemer Hans Vanaken maakt zich zoals steeds op om aan te leggen vanop de stip, maar dat was echter zonder Diagne gerekend.

3. Dubbel geel in Galatasaray voor Mata en Diatta

"Een excuus is het niet, maar Clement heeft wel een verklaring voor deze kaarten. "De adrenaline nam het over op dat moment, maar net dan moet je de controle houden over jezelf. We hebben een jonge groep die nog fouten maakt. Hopelijk gebeurt het niet meer in de toekomst."

"Die rode kaarten waren verdiend. Op zo'n momenten moet je slimmer zijn", stelde Club Brugge-coach Philippe Clement achteraf. "De regels zijn simpel. Je truitje uittrekken en een vlag stuk trappen zijn zaken waarvoor je een gele kaart krijgt. Ze waren dus verdiend", zegt Clement. "Uiteraard is het jammer dat deze kaarten getrokken werden. Hierdoor missen ze beiden de wedstrijd tegen Real Madrid. Dat is al een zware straf op zich.

Maar in de laatste minuut sleept het toch nog een punt uit de brand. Maar dan volgt nog een koude douche. Doelpuntenmaker Krépin Diatta en Clinton Matta krijgen rood bij de viering van het late doelpunt. De eerste omdat hij in de euforie zijn shirt uittrekt en de tweede omdat hij de hoekschopvlag middendoor trapt.

4. Doelman Deli krijgt rood in Manchester

Gisteren was Simon Deli dus de schlemiel op het veld van Manchester United. Club Brugge had de verschroeiende start van Manchester United overleefd en de wedstrijd ging gelijk op tot een schot van Daniel James de vliegende redding van Deli triggerde.

Rood voor de Ivoriaan en strafschop voor United, omgezet door Bruno Fernandes. Of Simon Mignolet het schot van James zou gepakt hebben zullen we nooit weten. Noch of de wedstrijd anders zou afgelopen zijn met 11 tegen 11. Feit is wel dat de actie het verloop van de wedstrijd in een andere plooi gelegd heeft.

De Engelse pers keek likkebaardend naar dit sappige verhaal en The Guardian verwoorde het met de nodige ironie: "Als hij keeper was geweest, dan was Deli kanshebber voor redding van het seizoen."