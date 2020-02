Frank Deboosere voorspelt hondenweer voor Omloop Het Nieuwsblad

"Ze gaan op hun tanden moeten bijten"

"Mogelijk volgen in volle finale nog een paar fikse buien, dus het wordt echt hondenweer, maar zacht hondenweer, met temperaturen tot 13 graden. Het zal een sterke flandrien zijn die de wedstrijd wint, of een zachte flandrien (lacht). Maar ze gaan wel op hun tanden moeten bijten."

Wat dan met de kleding? "Zelf doe ik het in laagjes en als het dan warmer wordt doe ik al snel iets uit', zegt Deboosere. "Ik denk dat een regenjasje zeker zal nodig zijn, maar

handschoenen niet, of het zouden heel dunne moeten zijn. En die regenjasjes gaan zeker aanblijven tot diep in de finale."

Er zal dus al regen vallen van bij de start. "We spreken dan toch van verschillende liters water per vierkante meter. Ik weet niet of ze dan andere tubes moeten opleggen, maar er zal zeker kans zijn op watergladheid."

"Maar het zullen vooral die rukwinden zijn die hinderlijk zullen zijn. De lichtgewichten zullen zich goed moeten vastankeren." Maar er is geen vrees voor afgelasting: "

Ik denk wel dat het zal doorgaan. De storm zelf, “Jorge”, trekt ver ten noorden van ons door."