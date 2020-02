Zelfs De Bruyne verrast door tactiek Guardiola: "Niet de eerste keer"

Geen Fernandinho, geen Sterling en geen Agüero tegen Real Madrid. Wel Kevin De Bruyne samen met Gabriel Jesus in de voorhoede in een 4-4-2-opstelling. City-coach Pep Guardiola durft al eens creatief te zijn om de concurrentie de loef af te steken, en daar verrast hij soms zijn eigen spelers nog mee.

"In de vier jaar met Guardiola hebben we wel al wat verrassingen gehad, het is niet de eerste keer", zei matchwinnaar De Bruyne, goed voor een goal en een assist. "Zelfs de spelers weten niet altijd wat ze moeten doen tot de wedstrijd begint."

"Maar dit is een heel goede start voor ons. De eerste 50 minuten toonden we te veel respect, normaal gezien zetten we meer druk. Maar op dit niveau moet je soms wat stormen overleven. Een klein foutje was goed voor de 1-0, maar onze reactie was briljant. We verdienden het om twee keer te scoren."