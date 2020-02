Corona-dreiging slaat toe in Seoel: WK shorttrack afgelast

Het WK stond geprogrammeerd van 13 tot 15 maart. Op zijn website laat de ISU weten dat de Zuid-Koreaanse overheid de sluiting van de Mokdong Ice Rink heeft bevolen en alle geplande competities worden geschrapt.

"Wij betreuren dat de belangrijkste shorttrackcompetitie van het jaar niet zoals gepland kan doorgaan. Maar gezien de omstandigheden geloven wij dat de ISU-leden, de schaatsers en de fans hiervoor begrip kunnen opbrengen", luidt het.

Of het WK op een latere datum of een andere locatie wordt ingehaald, is nog niet zeker. De Belgische kleuren zouden in Seoel worden verdedigd door Hanne en Stijn Desmet en Ward Pétré.