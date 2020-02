"De wereldtitel baanwielrennen is bijkomstig, het gaat hier over Tokio"

Morgen beginnen in Berlijn de Wereldkampioenschappen baanwielrennen. Voor veel renners is het de laatste kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. Sporza-commentator Renaat Schotte blikt vooruit en wikt en weegt de kansen van de Belgen.

Een mijlpaal in het Belgische baanwielrennen

Sporza-wielerman Renaat Schotte windt er geen doekjes om en zegt meteen wat de inzet is deze week: "Het WK is eigenlijk bijkomstig. Dat klinkt cru, maar het gaat hier voor een groot deel over de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio. Het is de laatste kans en er zijn driedubbele rankingpunten te verdienen. Dat is SU-PER-BE-LANG-RIJK in de laatste rechte lijn naar de Spelen." "De kwalificatie voor de ploegenachtervolging bij de vrouwen is eigenlijk heel simpel, tussen aanhalingstekens. Als ze beter doen dan Frankrijk, zijn ze geplaatst voor Tokio." Het zou de eerste keer zijn in de geschiedenis dat een Belgisch vrouwenteam dit haalt. "Dat zou een mijlpaal zijn, want de kwalificatiecriteria zijn superstreng. Enkel de top 8 van de uitgezuiverde wereldranking kan deelnemen en als je daarbij hoort, ben je echt wereldtop. Het zou een fantastische prestatie zijn als België dat klaarspeelt." De verwachting is wel dat ze een Belgische record nodig hebben, maar dat lijkt voor Schotte haalbaar: "Ik heb gisteren met hen gesproken en het geloof is er wel dat dit kan. Dat moet volstaan om Frankrijk te kloppen."

"Als Degrendele het podium haalt is dat een mirakel"

Vooral voor Nicky Degrendele is dit WK heel belangrijk. "Het zou kunnen dat ze nu al geplaatst is voor Tokio, maar ze moet hier best toch de finale halen en een aantal landen achter zich laten. En voor haar draait het maar om 1 ding: de keirin in Tokio!" Maar volgens onze wielerman zijn er andere zorgen: "Haar grootste tegenstander is zijzelf. Ze heeft vorige week verzwegen op de persconferentie dat ze gevallen was op stage in Mallorca. Daar heeft ze toch wel last van. Gisteren op de laatste training die ik kon bijwonen, heb ik haar nog gezien. Ze heeft gekneusde ribben en dat doet ongelooflijk veel pijn. Ze is geraakt aan haar knie en schouder. Dat lijf zit niet 100% goed op de fiets." "Ik denk dat als Degrendele hier podium rijdt, dat een klein mirakel is. Maar anderzijds is ze een ongelooflijke vechter. Ik heb haar met een enorme verbetenheid haar training zien afwerken. Zelfs een geblesseerd renpaard als Degrendele is niet te onderschatten. Ik ben benieuwd waar haar schip zal stranden."

"In de madison is de wereldtitel wel een doel"

Voor de ploegkoers zijn we zowel bij de mannen als de vrouwen al geplaatst voor Tokio dus daar draait het vooral om 'een uitslag rijden'. Maar Renaat Schotte waarschuwt dat de concurrentie zeer groot aan het worden is. "Bij de vrouwen is die de laatste jaren veel groter geworden. In Hongkong in 2017 haalden D’hoore en Kopecky nog de allereerste wereldtitel in de madison, maar intussen zijn er 6 à 7 landen die kans maken op de wereldtitel. Het wordt niet eenvoudig, maar ze zijn goed bezig geweest in de Wereldbeker, dus maken ze kans op een podiumplaats." Ook bij de mannen is het verhaal een beetje gelijklopend, met een achttal aan elkaar gewaagde ploegen. "De Duitsers, met Roger Kluge, werden al 2 keer wereldkampioen en zijn voor eigen volk weer de grote favoriet."

Belgische deelnemers aan het WK baanwielrennen