Vangramberen gaat schansspringen: "Elke keer weer met doodsangst naar beneden"

"Maar wie dacht dat ze dat op automatische piloot doen, is flink mis. Ze komen boven op de schans met een kille, doodse blik in hun ogen. Alsof ze hun dood tegemoet stappen, elke keer weer. Ook zij bibberen boven op de schans tot het moment dat ze naar beneden moeten, dan is er alleen maar focus."

Maarten Vangramberen trok voor deze aflevering naar de reuzenschans in Vikersund. De Sporza-reporter heeft nog altijd de bibber op het lijf: "Als je daar boven staat, is er geen haar op je hoofd dat eraan denkt om er naar beneden te gaan. Toch doen die mannen dat."

"De luchtweerstand is het enige wat ze hebben in de lucht om hun positie vast te houden. Daarvoor heb je in de eerste plaats techniek en lef nodig, maar ook vooral veel kracht. In een labo heb ik een sprong nagebootst. Het is gewoon onhoudbaar."

"Als ik het van de reuzenschans zou proberen, ik zou het niet meer kunnen navertellen. Een gewone sterveling zou een voorwaartse salto maken en op zijn gezicht vallen. De luchtweerstand is als een enorme reuzenblazer die je wegkegelt. Wat een schansspringer de hele tijd doet in de lucht, is tegen het roteren in bewegen."