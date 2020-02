Philippe Gilbert: "Ik heb een weekje trainingsachterstand door ziekte"

De Omloop staat al 2 keer op de erelijst van Philippe Gilbert. Maar voor zaterdag zet hij zichzelf niet tussen de favorieten. "Ik viel ziek tussen de Ronde van Valencia en Algarve", zegt de 37-jarige Gilbert. "Ik heb nog wat tijd nodig om die topvorm te halen."

Gilbert startte uiteindelijk wel in de Ronde van de Algarve. "Maar ik heb even gedacht om dat niet te doen. Ik was echt wel ziek, liep een bacterie op en kampte met een luchtwegeninfectie. Ik moest heel veel hoesten, had last van slijmen, koorts en kreeg antibiotica toegediend."

Daardoor kon Gilbert de week voor de Algarve amper trainen. "En dat is natuurlijk een nadeel als je start in een rittenkoers. Je mag toch wel zeggen dat ik een weekje trainingsachterstand heb opgelopen."

Maar Gilbert herstelde wel in Portugal. "De eerste dagen was ik echt nog slecht, maar sinds vrijdag gaat het beter en dat stemt me tevreden."

"Ik voel die trainingsachterstand wel. De Omloop komt nog te vroeg, maar dat geeft niet. Die koers was niet het grote doel van het voorjaar en ik maak me geen zorgen. Ik kijk uit naar de start zaterdag, maar ik besef dat ik niet de beste voorbereiding heb gehad."

Bij Lotto-Soudal voelt Tim Wellens zich wel goed in vorm, maar hij worstelt sinds vrijdagnacht tegen slijmen: "Ik vecht om niet ziek te worden", zegt Wellens.