Tim Wellens sukkelt met slijmen: "Het is vechten om niet ziek te worden"

Waar Tim Wellens de voorbije jaren telkens op Mallorca begon aan zijn seizoen, reed hij nu zijn eerste koers in de Ronde van de Algarve. "Ik ben wat later begonnen aan het seizoen omdat de belangrijkste wedstrijden later in het voorjaar vallen. Ik wil pieken naar de klassiekers en resultaten rijden", legt Wellens uit.

"De voorbije jaren was ik altijd heel goed in het begin van het seizoen. Daarna ontbrak het me misschien dat tikkeltje en nu hoop ik in 2020 dat patroon te doorbreken."

Maar Wellens is wel wat op de sukkel met zijn gezondheid. "Vrijdagnacht heb ik slecht geslapen. Ik heb sindsdien wat last van slijmen en ik voel me niet super goed."

"Ik ben aan het vechten om zeker niet ziek te worden, omdat de belangrijke periode er nu aankomt. Ik moet me de komende dagen zeer goed verzorgen, niet te lang in de wind blijven staan, op tijd gaan slapen, anti-oxidanten nemen en niets aan het toeval overlaten. De conditie is alleszins goed, daar maak ik me geen zorgen over."

Wellens vliegt donderdagavond naar Rijsel om zijn ploegmaten te vergezellen in het teamhotel in Deerlijk. "De Omloop is de eerste belangrijke wedstrijd van het jaar, de opening van het Vlaamse wielerseizoen. Vorig jaar werd ik er 3e, dit jaar wil ik graag opnieuw meedoen voor de zege."