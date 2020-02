De Bleeckere over gsm in VAR-busje: "Het gebeurde tijdens de rust, dat is cruciaal"

Gisterenavond was er wel wat te doen over beelden van videoref Bram Van Driessche. Hij bekeek in het VAR-busje zijn smartphone, maar stopte die snel weg toen hij merkte dat hij zelf in beeld was. "Van Driessche bekeek zijn gsm tijdens de rust, dat is het cruciale hier", legt Frank De Bleeckere, woordvoerder van de scheidsrechters, uit.