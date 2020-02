Bölöni en Preud'homme lachen wat af: "Misschien kan journalist een spits leren scoren"

Michel Preud'homme heeft het niet altijd begrepen op de journalisten. Toen iemand hem naar zijn spitsenkeuze vroeg (wel Oulare, geen Cop), klopte hij nog eens op zijn nagel: "Het maakt me soms aan het glimlachen. Toen ik vorige week Cop in de basis zette op Genk, zei men me: "Allez, Cop?""

"Dat wil zeggen dat er heel wat mensen op internet of uit jullie milieu denken dat het iemand anders had moeten zijn. Ik begrijp nu een beetje beter hoe jullie werken. Maar Cop scoort, omdat hij de ideale speler was voor die match."

"Vandaag vragen ze me waarom ik Cop niet liet spelen, hij had toch gescoord. Ik zeg dat ik voor Oulare ga, omdat die Antwerp meer pijn kan doen. En Oulare scoort. Gelukkig krijg ik nu gelijk."

"Wij, trainers, maken keuzes", richt hij zich ook tot Bölöni. "Wij maken keuzes vóór de match, we praten er niet over achteraf. Soms hebben we gelijk, soms scoren ze niet. Het is ons werk. Wij leven dag in dag uit samen met de spelers, wij maken dag en nacht analyses en wij worden dikwijls beoordeeld door mensen die eens komen kijken en ons een oordeel geven.... Soms maken we de juiste keuzes en zijn we gelukkig."