Schotte: "Nog nooit een jonge renner met zoveel verbetenheid zien evolueren als Evenepoel"

"Hij wordt als één van de groten in het peloton beschouwd"

"Wat Remco Evenepoel vorig jaar gedaan heeft, is al voldoende voor deze status. De Ronde van San Juan en deze rittenkoers bevestigen die status gewoon. Ik denk dat het normaal is dat er bewondering is."

"Eén ding is duidelijk: in het peloton wordt Remco Evenepoel als één van de groten beschouwd", vertelt Renaat Schotte als hem gevraagd wordt naar de stemming in de Algarve na het nummertje van Remco Evenepoel gisteren.

"Hij weet nu tot wat hij in staat is op zulke aankomsten"

Was Renaat Schotte gisteren verrast door de bom van Remco Evenepoel in de laatste hectometers? "Verrast is een groot woord aangezien we geen referentie hadden in dat soort werk, maar gisteren hebben we wel een antwoord gekregen."

"Er werd gezegd dat Evenepoel niet zo explosief is als Tadej Pogacar. Ik vroeg me af waar dat op gebaseerd was, want er waren nog geen vergelijkbare aankomsten geweest. Dat is het leuke aan het volgen van Evenepoel: je volgt mee zijn ontdekkingstocht in wat hij kan en niet kan."

"Zijn vreugde-uitbarsting gisteren kun je mee verklaren door het gegeven dat hij gisteren de bevestiging voor zichzelf gekregen heeft. "Ah, hier kan ik ook wel een eind mee weg." We hebben gisteren weer een bouwsteentje gezien."

"Hij weet nu tot wat hij in staat is op zulke aankomsten. Op deze hellingen kan hij tijd pakken of iets proberen en is hij niet veroordeeld tot defensief koersen. Dat is de wetenschap die hij gisteren rijker geworden is en dat zal hem heel veel plezier gedaan hebben."