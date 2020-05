Uw gids voor Kuurne-Brussel-Kuurne: deelnemers, parcours en veel meer

Omloop Het Nieuwsblad: zaterdag 29 februari 2020

VIDEO: Zo was het vorig jaar: Zdenek Stybar wint de Omloop Het Nieuwsblad

Het parcours:

Daarna trekt het peloton richting Geraardsbergen, waar met het traditionele koningskoppel Muur en Bosberg over winst en verlies kan beslist worden. Na de top van de Bosberg, de laatste hindernis van de dag, volgt nog 13 kilometer tot de finish op de Onderwijslaan in Ninove.

De Omloop Het Nieuwsblad viert dit jaar zijn 75e verjaardag en is de eerste eendagswedstrijd van de WorldTour op Europese bodem. De start van de Belgische openingsklassieker wordt weer aan Het Kuipke in Gent gegeven, de finish ligt in Ninove.

VIDEO: Zo was het vorig jaar: Chantal Blaak wint de Omloop Het Nieuwsblad

Kuurne-Brussel-Kuurne: zondag 1 maart 2020

VIDEO: Zo was het vorig jaar: Bob Jungels wint Kuurne-Brussel-Kuurne

Het parcours:

Kuurne-Brussel-Kuurne is een traditionele sprinterskoers, maar voor de 72e editie trekt de organisatie een ander jasje aan. De route ondergaat een facelift en de organisatoren kiezen voor 75 kilometer nieuwe wegen.

"We gaan voor een selectievere, spannendere rit met meer ontsnappingsmogelijkheden voor klassieke renners en vluchters. Tot zelfs diep in de finale. Een aanpassing die sprinters zeker nog de kans laat om in Kuurne de zege te pakken, maar ze zullen nóg meer rekening moeten houden met dreiging", legt de organisatie uit.

Het aantal hellingen wordt teruggeschroefd van 13 naar 11, maar het vernieuwde parcours oogt nog altijd pittig. Passeren de revue: onder meer de Kanarieberg, Kruisberg, Hotond, Côte de Trieu en Oude Kwaremont.

De Kluisberg is de laatste helling van de dag, waarna de wind een rol kan spelen in de finale over smallere en golvende wegen. Na één plaatselijke ronde - eentje minder dan gewoonlijk - kennen we de winnaar van de tweede koers in het openingsweekend.