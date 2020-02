Van Aken over Clijsters: "Hoe reageert Kim in onvoorspelbare situatie?"

"Ik heb de comeback van Kim de voorbije weken op een afstand gevolgd. Ik heb wel het geluk gehad om enkele weken geleden één training deels te kunnen zien, maar dat was nog vroeg in haar herstelperiode na haar knieblessure", zegt Van Aken.

"Toch kon je toen al zien dat de kwaliteit van Kims slagen nog altijd zeer hoog was: zowel in kracht als nauwkeurigheid."

"De kwaliteit van haar ballen zal op peil gebleven zijn, de enige vraag is of Kim hetzelfde niveau als vroeger zal halen in een onvoorspelbare wedstrijdsituatie."

"Gisteren heeft ze zelf de vinger op de wonde gelegd: "Ik heb wedstrijden nodig". Ze moet de automastismen weer opbouwen en dat kun je alleen in wedstrijden, niet op training."



"Haar sterke punt vroeger was dat ze haar wil en spel kon opdringen aan de tegenstander, waardoor die tegenstander haar eigen spel niet meteen kon spelen."

"Ik sluit niet uit dat Kim dat deze namiddag ook al kan, maar als dat niet zou lukken, moeten we haar enkele partijen de tijd geven. We mogen er niet blind voor zijn dat Kim er 7,5 jaar uit was, al is Kim iemand die snel kan groeien in wedstrijden."

"Of ze ook mentaal klaar is? Daar ben ik niet bang voor. Kim is mentaal altijd beresterk geweest. Op de belangrijke momenten stond ze er altijd."

Een duel met Muguruza is geen cadeau in de eerste ronde. Van Aken: "Dat klopt, maar in zo'n groot toernooi is geen enkele wedstrijd eenvoudig. Als je 12 speelsters uit de top 20 op je affiche hebt staan, dan hebben al die speelsters getraind en staan ze daar niet voor niets."