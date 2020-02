Barça krijgt fiat om "medische joker" te halen voor spitsenprobleem

Die medische joker laat toe dat een club - enkel in uitzonderlijke gevallen - een speler mag aantrekken buiten de gebruikelijke transferperiodes, om blessures op te vangen.

Het moet wel gaan om spelers uit de Spaanse competitie of iemand zonder club.

Vandaag heeft het bestuur van La Liga beslist dat Barça aan de vereisten voldoet. Ousmane Dembélé is sinds zijn operatie vorige week uitgeschakeld voor de rest van het seizoen en ook Luis Suarez ligt 4 maanden in de lappenmand met een knieblessure.



Barcelona kan daardoor voorin enkel op Lionel Messi, Antoine Griezmann en de zeer getalenteerde maar piepjonge Ansu Fati rekenen. Dat maakt hen in de aanval erg kwetsbaar.



De Catalanen zouden al meerdere spelers in het vizier hebben. De Braziliaan Willian José (Real Sociedad), de Kroaat Ante Budimir (Mallorca), de Deen Martin Braithwite (Leganes) en de Spanjaarden Angel Rodriguez (Getafe) en Lucas Perez (Alaves) zouden in aanmerking komen.