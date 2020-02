Trap van net over de middenlijn slaat Lyra-Lierse met verstomming

Zeldzame uitschuiver van Lyra-Lierse

In 3e amateur B lijkt Lyra-Lierse al een tijdje op de titel af te stevenen, maar na 20 wedstrijden zonder nederlaag leed de club zaterdagavond in eigen huis een zuur 1-2-verlies tegen Witgoor Sport.

De 1-0 van Adesanya in de eerste helft leek het pad voor Lyra-Lierse te effenen, maar het venijn zat hem - nog maar eens - in de staart. In het slotkwartier keerden de jongens uit Dessel terug tot 1-1 en in de slotminuut werd het zowaar nog 1-2: een trap van net over de middenlijn belandde over de keeper van Lyra-Lierse in doel.

"Dit was niet ingecalculeerd tegen Witgoor. Op basis van onze eerste helft zagen we dit ook niet aankomen", zegt trainer Patrick Van Houdt.

"Maar na de rust was Witgoor scherper en agressiever en vergaten wij te voetballen. Met een gelijkspel kon ik leven, al konden we op het einde met 11 tegen 10 nog wat powerplay spelen. Maar dankzij een werelddoelpunt won Witgoor nog. Heel jammer, dit is een tik, maar die mag niet te lang nazinderen. Op naar de volgende wedstrijd."

In het klassement telt Lyra-Lierse na zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen een marge van 6 punten op eerste achtervolgers City Pirates en Heur Tongeren. Houtvenne telt als nummer 4 7 punten achterstand.