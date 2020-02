Anderlecht haalt sportief manager Peter Verbeke weg bij AA Gent

Peter Verbeke is geen bekende bij het grote publiek. In oktober 2018 tekende de Master in Law/Gezondheidsrecht en specialist Sportrecht een contract van 5 seizoenen bij AA Gent.

Als sportief manager was hij onder meer verantwoordelijk voor de rekrutering bij de A-kern, de beloften en de jeugd. De successen van KAA Gent vorig en dit seizoen bewijzen dat Verbeke goed werk levert.

Van 2008 tot 2013 werkte hij als jeugdcoach bij SK Deinze. Van 2013 tot 2018 was hij coördinator van de rekrutering bij Club Brugge: eerst 2 seizoenen als verantwoordelijke van de transfers bij de jeugd, sinds 2015 als scoutingscoördinator van de A-kern.

Bij Anderlecht begint hij dus aan een nieuw sportief hoofdstuk. Welke rol hij juist gaat vervullen, is nog niet duidelijk, maar het zou eerder weer op scoutingsvlak zijn.