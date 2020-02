Succesvolle vechtersploeg uit Madrid trekt naar Camp Nou: Getafe FC

Bezoek vanuit Madrid in Camp Nou? Dan gaat de (Spaanse) voetballiefhebber op het puntje van de stoel zitten. Maar het is niet Real of Atletico dat vanmiddag in Barcelona passeert, wel Getafe FC, club uit een voorstad van Madrid. Stef Wijnants doorgrondt "het lelijke eendje van de hoofdstad", dat achter Real en Barça knap derde staat in La Liga.

Onbekend en niet gevolgd

Het worden enkele weken om te smullen voor de fans en volgers van Getafe FC. Niet dat ze met zoveel zijn. In het Coliseum Alfonso Perez zitten doorgaans niet meer dan 10.000 toeschouwers en op social media loopt het ook niet storm om de ploeg uit het zuiden van Madrid te volgen. Zo heeft Getafe FC op Twitter iets meer dan 103.000 volgers. Ter vergelijking: Atletico Madrid telt er 4,5 miljoen, Real 33,6 miljoen. In België bijvoorbeeld hebben zowel Club Brugge (194.000), Anderlecht (172.000) als Standard (130.000) meer Twitter-volgers. Ook op andere platformen scheert de nummer 3 van de Primera Division geen hoge toppen. Op het veld loopt het wel bijzonder goed. Getafe is de eerste achtervolger van Real en Barça en dus gaat het grootmachten als Sevilla, Atletico Madrid, Valencia of Bilbao vooraf. De fans kijken reikhalzend uit of de ploeg kan standhouden met wedstrijden in Barcelona en thuis tegen Sevilla. Ook in Europa is het lied van Los Azulones nog niet uitgezongen. In de 1/16e finales van de Europa League ontmoet het Ajax. Spannende weken dus.

Betonvoetbal

Vorig seizoen stond "Geta" tot 2 speeldagen voor het einde op de 4e plaats en leek de Champions League hen niet meer te kunnen ontsnappen. Maar op de voorlaatste speeldag ging het met 2-0 onderuit in… Camp Nou, kwamen er uiteindelijk geen miljoenen op de rekening en verwees een 5e plaats hen naar de Europa League. Ontgoocheling troef, maar Getafe was de revelatie van het seizoen want in 2017 promoveerde het pas opnieuw naar de Primera Division. Van Getafe FC wordt gezegd dat het eigenlijk geen ploeg heeft om in de "verfijnde" Spaanse competitie te spelen. Wie in La Liga het walhalla van de techniek zoekt, kijkt best de andere kant op als Getafe aantreedt. Uiteraard is de kern van coach José Bordalas kwaliteitsvol, maar in vergelijking met de gemiddelde andere Spaanse ploeg zijn de technisch getalenteerde spelers op 1 hand te tellen. "Het kleine broertje van Atletico Madrid" wordt Getafe ook wel eens genoemd, want de ploeg vecht 90 minuten lang voor elke meter. Maar het betonvoetbal van Bordalas gaat nog een stuk verder. Uitverdedigen gebeurt haast uitsluitend met lange ballen, avontuurlijke acties worden niet al te zeer op prijs gesteld, tegenstanders hebben nauwelijks manoeuvreerruimte en overtredingen worden niet geschuwd. Een niet al te aantrekkelijk stalen recept maar het werkt: Getafe is nu al 3 seizoenen een luis in de pels van de subtoppers.

Wie het walhalla van de techniek zoekt, kijkt best de andere kant op als Getafe speelt

Beste trainer

Coach José Bordalas (53 jaar ) speelde geen profvoetbal en had tot Getafe nog nooit een club op het hoogste niveau getraind. Maar wonderwel pikten zijn spelers zijn methode op. In 2018, het jaar nadat hij Getafe opnieuw naar La Liga had gebracht, eindigde de club 8e, vorig seizoen dus 5e. Bordalas bleef niet onder de radar en kreeg van de belangrijke Spaanse sportkrant Marca de Trofeo Miguel Muñoz, dat is de prijs voor de beste trainer, van het seizoen 2018-2019. “We doen het heel goed, maar onze prestaties worden niet echt naar waarde geschat”, zei Bordalas onlangs. “Wellicht heeft dat te maken met ons lage budget en het feit dat we een bescheiden club zijn. We kunnen echt trots zijn op ons puntentotaal, want de kwaliteiten die we missen compenseren we met hard werken.” Marca schreef vorige week voor 1 keer geen opinie over Real, Atletico of Barça, maar over stuntclub Getafe, een hele eer is dat. “Het is een nauwgezet geboetseerde ploeg die goed is in de elementen waar het goed in wil en kan zijn. De 4-4-2-opstelling is voor iedereen duidelijk en de defensie laat geen verslapping toe. Kortom, met een minimum aan balbezit worden maximale resultaten behaald.”

Brutale ploeg

Maar niet iedereen loopt over van lof voor de aanpak van Bordalas. De statistieken over overtredingen en kaarten zowel op individueel vlak als in ploegverband zijn redelijk vernietigend. Voor een ploeg die 3e staat, is het hoogst ongewoon dat ze dergelijke lijstjes aanvoeren, dat is eerder iets voor clubs die proberen de degradatie te ontlopen. Toch staat Getafe zowel in de lijst van het aantal overtredingen als die van de meeste gele kaarten helemaal bovenaan. Na 23 speeldagen maakte Getafe al 428 overtredingen. Alaves (373) en Espanyol (366) volgen als tweede en derde op ruime afstand. Ter vergelijking: Real en Barcelona hadden in hetzelfde aantal matchen respectievelijk 304 en 260 overtredingen nodig. Het aantal gele kaarten voor Getafe tikt voorlopig aan tot 75. Leganes (73) en Granada (68) zijn hier de eerste achtervolgers, Barcelona en Real Madrid kregen 53 en 46 gele kaarten onder de neus geduwd. En ook in de individuele ranking leveren ze hun bijdrage. Niemand maakte tot dus ver in La Liga meer fouten dan Mata (61) en Damian Suarez staat met 10 gele kaarten gedeeld aan de leiding in dit weinig benijdenswaardige klassement. Vreemd genoeg hoefden de scheidsrechters niet meer rode kaarten te trekken voor spelers van Getafe dan voor andere clubs, namelijk 2.

De statistieken voor overtredingen en gele kaarten zijn redelijk vernietigend

Spits naar Barcelona?