Vandenbempt over voetbalcontract: "Standpunt Antwerp veel harder dan dat van Gent"

Ik denk dat De Witte nog wel voor solidariteit zal kiezen

Wat we nu meemaken, is ongezien, want in de 30 jaar dat de voetbalrechten al verkocht worden was er altijd solidariteit om de individuele rechten in een grote pot te steken, waaruit dan op basis van de verdeelsleutel het geld verdeeld wordt.

We zitten nu in een impasse, waarbij de rechten verkocht zijn, maar eigenlijk ook niet, want Eleven Sports heeft een bod voor de hele competitie gedaan. We moeten afwachten hoe hard Gent en Antwerp het zullen spelen. Het zijn wel 2 totaal verschillende verhalen.

Gent-voorzitter Ivan De Witte heeft toen hij zelf voorzitter van de Pro League was altijd gepleit voor solidariteit. Maar de club leunde nauw aan bij het bod van de telecomoperatoren (Telenet is sponsor van de club, red).

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat De Witte aan die mensen wou tonen dat hij er alles aan gedaan heeft om het contract hun richting uit te duwen, maar dat hij op een bepaald moment toch voor de solidariteit zal kiezen en dus een van de komende dagen toch zal bijdraaien.