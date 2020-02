Probleem, de Rally van Zweden kreunt onder sneeuwtekort

Van donderdag tot en met zondag wordt de rally van Zweden georganiseerd, maar ook in het noorden van Europa wintert het niet echt. Twee dagen voor de start van de rally is er in Torsby en verre omstreken geen vlokje sneeuw te bespeuren. Overdag geeft de thermometer 9 graden Celsius aan.

Vorige week werd het schema al omgegooid, nu is het afwachten op nieuwe informatie van de organisatoren. Ook dinsdag en de komende dagen blijven de temperaturen in Torsby en omstreken positief, 's nachts vriest het lichtjes.

Een eventuele afgelasting zou het zoveelste slechte nieuws zijn voor de promotor. Vanwege de bosbranden kon in november de rally van Australië niet gereden worden. De in april geplande rally van Chili werd eerder ook al afgelast vanwege sociale onrusten in dat land.