Dumoulin stelt rentree weer uit en schrapt ook Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo

Na zijn valpartij in de Ronde van Italië werd 2019 een jaar vol kommer en kwel voor Tom Dumoulin, die na zijn transfer van Sunweb naar Jumbo-Visma met een propere lei aan 2020 wilde beginnen.

Het nieuwe wielerseizoen heeft echter een valse start in petto voor de Girowinnaar van 2017. De Nederlander werd vorige week door ziekte van de deelnemerslijst van de Ronde van Valencia geschrapt en op Instagram laat hij weten dat hij nog meer moet snoeien in zijn wedstrijdprogramma.

"Donderdag zou ik op hoogtestage vertrekken om de volgende koersen voor te bereiden, maar dat plan moeten we uitstellen tot ik me weer 100 procent voel", schrijft de Nederlander.

"Ik pas voor Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Dat geeft me de nodige tijd om weer volledig fit te zijn. Het is erg jammer, want ik voelde me geweldig en ik kon niet wachten om aan het seizoen te beginnen."

"Ik baal dat ik nu nog wat langer moet wachten. Maar om de bekende filosoof RUN DMC te citeren: "It's like that and that's the way it is"", besluit Dumoulin met een kwinkslag.