"Met de juiste mentaliteit hoort Ben Abdelkader absoluut bij de Belgian Cats"

"Het is een feit dat deze groep meer dan 12 speelsters telt. 15 à 16 speelsters komen echt in aanmerking voor de bredere kern. Daar hoort Julie ook bij. Ik denk dat de deur nog altijd openstaat voor haar. Dan is het de moeilijke taak van de coach om de juiste selectie te maken."

"Een ploegsport is iets speciaals. Die selecties zijn keihard. In een individuele sport heb je nog zelf de controle, bij een teamsport niet. Het zal voor Julie Vanloo zeker zwaar geweest zijn", denkt Wauters.

In een uitgebreid interview met Sporza vertelde Julie Vanloo - uit de boot gevallen voor het olympisch kwalificatietoernooi - hoe moeilijk het was om vanaf de zijlijn te moeten toekijken. Dat kwam maandagavond ook ter sprake in De Tribune, waar Ann Wauters te gast was.

"Hind Ben Abdelkader zouden we absoluut kunnen gebruiken"

"Je hebt soms persoonlijkheden die botsen in een ploegsport en je moet nog altijd een team vormen. Dat is het allerbelangrijkste. Als je als ploeg niet op dezelfde golflengte zit, dan draait het gewoon niet. Dat betekent niet dat je allemaal vriendinnen moet zijn. Ik heb bij veel clubs gespeeld en goeie resultaten gehaald waar het zeker niet allemaal vriendinnen waren."

"Puur op haar kwaliteiten hoort Hind er absoluut bij", reageert Ann Wauters. "Ze speelt nu heel goed in Turkije, maar ze heeft zelf aangegeven dat ze niet meer opgeroepen wil worden. Dat is erg jammer, want de vijver waaruit we in België kunnen vissen, is al niet zo groot."

Wauters heeft nog samen 3x3 gespeeld met Ben Abdelkader. "Met heel veel plezier. Hind is een heel goeie speelster en we zouden haar absoluut kunnen gebruiken als ze klaar zou zijn. Met de juiste mentaliteit zou zij de ploeg zeker sterker maken."



Op de vraag wat precies het probleem is tussen Hind Ben Abdelkader en de nationale ploeg moet Ann Wauters het antwoord schuldig blijven. "Het gaat meer over attitude dan over spel. Maar in de laatste jaren hebben we haar niet veel in de groep gehad en ik kan me niks herinneren wat er gebeurd zou zijn", klinkt het.

"Het is een wat apart verhaal geworden, waarvan niemand nu eigenlijk de oorsprong nog kent. Het is jammer en ik denk dat er nu dingen gebeurd en gezegd zijn die je nog moeilijk kunt terugnemen. We hebben in de laatste 3 jaar iets opgebouwd waardoor het lastig wordt om er nog iemand bij te nemen die daar niks mee te maken had."