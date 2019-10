Hind Ben Abdelkader wil niet meer voor België spelen: "Ik vertrouw de bond niet"

"Eerste en laatste keer dat ik erover spreek"

Hind Ben Abdelkader is één van de beste Belgische basketbalspeelsters. Toch is ze al een tijdje geen onderdeel van de Belgian Cats. Ze kreeg vandaag een zoveelste uitnodiging van bondscoach Philip Mestdagh, maar weigerde opnieuw. Op Twitter legt ze (eindelijk) uit waarom.

"Al enkele jaren wordt mij gevraagd waarom ik niet in de nationale ploeg zit. Vandaag heb ik besloten om eindelijk meer uitleg te geven", schrijft Ben Abdelkader op Twitter. "Het is voor mij een eer geweest om sinds mijn 16e het truitje van de nationale ploeg aan te trekken. Ik ben een trotse Belgische met Marokkaanse roots."

"Sinds 2012 is mijn relatie met de basketbalbond tegenstrijdig. Ik vertrouw deze bond niet en daarom wil ik ook geen onderdeel meer zijn van deze organisatie. Basketbal is voor mij een passie. Bij de nationale ploeg vind ik die passie niet terug. Ik ben nu 24 en ik ben heel tevreden met waar ik sta in mijn carrière. Ik bedank elke club die mij kansen heeft gegeven."

"Ik zal altijd dat meisje uit Brussel blijven. Ik hou erg van het spelletje, maar met deze bond wil ik niet samenwerken. Ik wil geen onderdeel zijn van het nationale team, maar ik wens ze wel het allerbeste. Ze behaalden de voorbije jaren uitstekende resultaten en er is geen reden waarom dat zou veranderen. Dit is de eerste en de laatste keer dat ik hier over spreek. Ik concentreer me nu op mijn team Hatay en het begin van de competitie."

Ben Abdelkader sluit haar boodschap af met een cryptische zin: "Met drie andere letters had het er misschien helemaal anders uitgezien", schrijft ze, waarna ze Ben in het vetgedrukt schrijft, met streep eronder.