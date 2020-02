Julie Vanloo: "Het was moeilijk om er niet bij te zijn dit weekend"

"Ik heb iedereen vooraf een berichtje gestuurd om ze succes te wensen en ik heb ook van iedereen een berichtje gekregen. Dat was heel lief en dat heeft me echt geraakt. Er is niks gebroken. Ik sta positief in het leven en ik probeer alles positief te bekijken. Ik stel mezelf ook in vraag en probeer het ook te plaatsen."

"Ik speel al sinds mijn 15e voor de Cats en samen hebben we veel meegemaakt. Nu aan de zijlijn staan, was niet makkelijk, maar het was fantastisch om te zien dat de ploeg zicht geplaatst heeft voor Tokio. Daar dromen we al jaren van en ik ben dan ook heel blij. De meisjes hebben het supergoed gedaan."

Na een Australisch avontuur was Julie Vanloo afgelopen weekend net op tijd weer in het land om de kwalificatie van de Belgian Cats voor de Olympische Spelen mee te maken, maar niet op de manier waarop ze gehoopt had. "Ik heb samen met mijn familie gekeken, maar het was voor mij heel moeilijk om er niet bij te zijn", vertelt Vanloo.

"Niet-selectie was grote verrassing"

Julie Vanloo werd in november al gepasseerd bij de nationale ploeg, maar de niet-selectie voor het olympisch kwalificatietoernooi was een donderslag bij heldere hemel. "Dat ik er in november niet bij was, was in samenspraak met de coach. We zouden toch sowieso winnen en hij vond het beter dat ik dan gewoon in Australië bleef", klinkt het.

"Mijn niet-selectie voor het olympisch kwalificatietoernooi was een wel absoluut een grote verrassing. De coach wou voortgaan met de meisjes van november. Dat is hard. Het brak mijn hart, daar ga ik niet over liegen. Ik was enorm ontgoocheld, maar zoiets hoort ook bij topsport. Van tegenslagen word je sterker."