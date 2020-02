Kris Meertens kritisch na België-Canada: "Pure zenuwen in 1e quarter"

De Belgian Cats hebben gisteren hun eerste olympische kwalificatiematch in Oostende verloren van Canada. Iedereen - coach, speelsters, mensen in de zaal - zag dat de Belgische ploeg niet in zijn gewone doen was. Wat was er aan de hand? Commentator Kris Meertens zoekt een antwoord.

Bondscoach Philip Mestdagh herkende zijn ploeg niet bij het nipte 61-56-verlies in een uitverkocht huis. Defensief was het nog oké, maar offensief liep het - zeker in het begin - schromelijk fout. Ook tv-commentator Kris Meertens wreef zijn ogen in het eerste quarter uit. "Ik kan het niet anders verklaren dan pure zenuwen." "De Cats hebben vorig jaar op het EK zoveel verwittigingen gekregen met een slechte start. En ik hoorde vooraf coach Philip Mestdagh zeggen: "We zijn meer dan klaar." Dus het kan niets anders zijn dan de zenuwen. Dan kun je je afvragen hoe dat mogelijk is. Maar de zaal gisteren was wel indrukwekkend. Die verwachting is toch al wekenlang opgebouwd en bij een aantal spelers viel dat gisteren moeilijk." Meertens zag nog een factor: "Iedereen kent Emma Meesseman nu. Ze wilden met een goeie Emma beginnen, maar ze kwam niet in het spel voor." (lees voort onder video)

"Cats hebben ook laten zien dat ze op dat niveau kunnen spelen"

Canada is de nummer 4 van de wereld, België de nummer 9. Dat verschil hebben we op bepaalde momenten gezien, maar het is ook niet zo groot, weet Meertens: "Op het vorige WK waren wij 4e en Canada 7e. Ze liggen in elkaars buurt. De ene keer zal Canada winnen, de andere keer België. Gisteren was een kans geweest. De Belgen hebben teruggevochten en laten zien dat ze op dat niveau kunnen spelen. Dus dat geeft vertrouwen." De Cats keken op een gegeven moment tegen een kloof van 16 punten aan, maar werkten die bijna volledig weg. Meertens: "Dat is een grote kloof, zeker in het vrouwenbasketbal. Ze waren er dichtbij, maar die extra stap zetten is dan weer een ander verhaal. Het zat erin, maar ook niet helemaal, vond ik."

"Er is nog altijd geen plan-B"

Kim Mestdagh miste aanvankelijk haar driepunters en Emma Meesseman zat vast. België heeft op een moeilijk moment geen plan-C en -D? Meertens: "Dat is er nog altijd niet. Ann Wauters doet haar best, neemt rebounds, verdedigt en is mentaal aanwezig. Antonia Delaere werkt hard, maar durft pas iets te ondernemen op het einde van de wedstrijd. Julie Allemand speelde aanvallend een draak van een wedstrijd. Dus dat blijft een probleem. Er is nog altijd geen plan-B." "Maar misschien wel in de toekomst. Mocht bijvoorbeeld Resimont haar kans krijgen, die heeft talent. Of Massey. Maar dat is nog te vroeg nu. Het blijft maar hopen op Meesseman en Mestdagh."

"We zijn 2 klassen beter dan Zweden"