Heeft Mourinho Vertonghen afgeschreven? "Wissel was niet om hem te straffen"

Onder José Mourinho pendelde Jan Vertonghen de voorbije weken tussen de basis en de bank. In de bekermatch tegen Southampton mocht hij nog eens aan de aftrap verschijnen, maar toen hij al na 54 minuten gewisseld werd, leek het bij Vertonghen te dagen: ik heb mijn kans niet gegrepen en zal niet veel meer spelen dit seizoen.

"Jan was niet geblesseerd", verduidelijkte Mourinho zijn wissel na de match. "Het is normaal dat hij triest is. Geen enkele speler wil gewisseld worden. Ik besloot om Jan op te offeren, dus hij heeft een reden om ongelukkig te zijn. Maar nu is hij weer blij, want we hebben gewonnen."

"Ik denk niet dat het nodig is dat ik hem nog eens apart neem, want Jan is een intelligente kerel. Hij is erg professioneel. Ik wou hem ook niet straffen, want hij speelde exact even goed als de anderen."