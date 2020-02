Fuglsang en Astana zullen niet vervolgd worden na rapport over dopingdokter

Het rapport over de mogelijke linken tussen Luik-Bastenaken-Luik-winnaar Fuglsang, zijn ploeg en dopingdokter Ferrari werd enkele dagen geleden naar buiten gebracht door Deense en Noorse media. Zo zouden er ontmoetingen geweest zijn tussen Ferrari en de Astana-renners Fuglsang en Loetsenko.

Zowel dokter Ferrari als Fuglsang ontkenden dat, maar de verdachtmakingen lagen toch op straat. De CADF, auteur van het rapport, heeft nu gereageerd op de heisa. "We hebben dit rapport nooit met iemand gedeeld, we hebben deze informatie zelf niet naar buiten gebracht. We betreuren dat dit in de media is verschenen", klinkt het. Er wordt nu onderzocht wie het rapport toch gelekt zou kunnen hebben.

Maar belangrijker, de CADF heeft dus wel degelijk een onderzoek gevoerd, al wil het daar niet veel details over kwijt. En de uitkomst pleit in het voordeel van Fuglsang en co. "Na een grondig onderzoek hebben we beslist om dit dossier niet door te geven aan de UCI. Er zullen dan ook geen disciplinaire maatregelen genomen worden tegen de renners of het team. Verder zullen we hier niet meer over communiceren."