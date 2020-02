"Geheim rapport linkt LBL-winnaar Fuglsang aan dopingdokter Ferrari"

Deense media konden een rapport van het CADF inkijken. In een relaas van 24 pagina's werd de connectie tussen Jakob Fuglsang en de geschorste dokter Ferrari uit de doeken gedaan. Ook Astana-ploeggenoot Alexej Loetsenko zou een keer afgesproken hebben met Ferrari.

Uit het rapport zou blijken dat Ferrari de Astana-ploeg helpt bij het doperen van bepaalde renners. Hij zou onder andere in Monaco, de woonplaats van de 34-jarige Fuglsang, met renners hebben afgesproken. In maart 2019 zou Ferrari ook aanwezig geweest zijn in het Astana-kamp tijdens de Ronde van Catalonië.

Ferrari is levenslang geschorst en mag niet met sporters werken nadat zijn rol in het dopingschandaal rond Lance Armstrong werd blootgelegd. Renners of andere atleten die toch nog met Ferrari werken, kunnen tot twee jaar geschorst worden.

De conclusie van het rapport? "Dit moet verder onderzocht worden, bijvoorbeeld door de renners ook fysiek te controleren."

Voorlopig reageren Fuglsang en Astana niet. "We houden ons niet bezig met een rapport dat gebaseerd is op geruchten. We hebben officieel nog niets gehoord van de UCI of het CADF."