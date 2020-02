Roze, geel, wit of zwart : jarige Neymar "lijkt" andere speler

Gele kaart in roze kapsel

Geen voetballer ter wereld die het voorbije weekend zoveel media haalde als Neymar. Een nieuw opmerkelijk roze kapsel, een gele kaart voor een showactie en een exclusief verjaardagsfeest, de fotografen klikten er flink op los. Net op het moment dat zijn ploegmaats en coaches overal woorden van lof tekortkomen over de "nieuwe" Neymar haalt hij dus het nieuws met randactiviteiten. Afgelopen zaterdag deed Neymar de opwarming voor de thuismatch tegen Montpellier in een shirt ter nagedachtenis van zijn vriend Kobe Bryant. Het was niet het enige beeld dat uit de band sprong. Om zijn imago te ondersteunen had zijn kapper het lumineuze idee om zijn kapsel roze te verven. Het had geen invloed op zijn spel, Neymar wervelde in het Prinsenpark zoals hij nu al geruime tijd doet. De Braziliaan scoorde evenwel voor het eerst in 8 wedstrijden niet maar zijn acties en drive zorgden mee voor de 5-0 zege. In de eerste helft bij een 1-0 stand deed Neymar een zogenaamde rainbow flick waarvoor hij een gele kaart kreeg van de scheidsrechter voor… provocatie. In de heenmatch in Montpellier liep het bijna uit de hand en daarom wilde de scheidsrechter meteen paal en perk te stellen aan dit "technisch hoogstandje". Neymar reageerde terecht boos en liet dat achteraf op Instagram duidelijk weten : “Ik speel slechts voetbal.”

Wit kleden en zwart maken

Maar toen moest zijn select verjaardagsfeestje in een trendy Parijse nachtclub nog komen. Spelers van PSG en hun partners hielden zich netjes aan de opgelegde dresscode en kwamen in het wit de nachtclub binnen. Neymar zelf verscheen als grote ster als laatste. De pers bleef ook nog even wachten op de clubleiders van PSG maar zowel trainer Tuchel, technisch directeur Leonardo, als voorzitter Al Khelaifi bleven afwezig. Tuchel kreeg de voorbije dagen uiteraard vragen of het wel gepast was dat hij twee dagen voor een volgende match (gisteren speelde PSG in Nantes, het won met 1-2) een buitensporig feest organiseerde. “Is dit de beste manier om je op een wedstrijd voor te bereiden?”, vroeg de Duitser zich af. “Nee, natuurlijk niet. Maar is dit het grootste probleem van de wereld? Nee. Het is jammer dat mensen nu de kans hebben om slecht over ons te praten, maar ik ga niemand thuislaten of op de bank zetten omdat hij zondag een feestje wilde vieren.”

Uitgespuwd door fans

Toch stond Neymar gisteren niet op het veld in Nantes. PSG meldde dat de Braziliaan met een ribblessure kampt maar in Frankrijk werden daar vraagtekens bijgezet. "Gaat het nu opnieuw verkeerd met de Braziliaanse aanvaller?", is de achterliggende gedachte. Bij het begin van het seizoen was Neymar persona non grata bij heel wat Parijse fans. Bijna de hele zomer flirtte de aanvaller met een terugkeer naar Barcelona. De supporters voelden zich bedrogen. Hij zei niet publiekelijk dat hij graag in Parijs zou blijven. Neymar miste ook het seizoensbegin en toen hij op 14 september zijn rentree maakte bij PSG werd hij door de harde kern keihard aangepakt. Neymar onderging de tirade en deed wat enkel de allergrootsten kunnen: een wondermooi doelpunt scoren in de toegevoegde tijd. Hij vierde de beslissende goal niet uitbundig om de fans niet nog meer op stang te jagen. Het was evenwel het begin van een "nieuwe" Neymar.

Werken en niet langer rollen

Ook al miste Neymar ook dit seizoen weer heel wat matchen door blessures en schorsingen, zijn topschuttersinstinct is hij niet kwijt. In 14 Ligue 1-matchen scoorde hij 13 keer en leverde hij 6 assists af. Ook in de Champions League en de beker trof hij al raak. Vooral sinds december toont hij dat in grote vorm zit. Aan zijn talent twijfelde uiteraard niemand maar in Frankrijk zagen ze toch een andere speler. Bij een harde tackle rolde hij niet langer het stadion uit zoals met hem overal ter wereld en op de social media werd gelachen tijdens het WK in Rusland. Nee, Neymar ondergaat de stevige duels zonder gemekker tegen de refs en getier tegen tegenstanders. Bovendien wil hij niet altijd alleen de forcing voeren. Hij is zowaar een teamplayer die er niet voor terugdeinst om af en toe ook vuile defensieve meters te maken. Ploegmaats trekken grote ogen en verdedigen hem meer dan ooit in de pers. Rode Duivel Thomas Meunier liet zich vorige week nog ontvallen dat Neymar echt sensationeel is. “Hij is zo goed dat mensen denken dat hij niet goed gespeeld heeft als hij slechts één goal gemaakt heeft."

Waanzinnige statistieken

Wat voor Messi en Ronaldo opgaat, geldt natuurlijk ook voor Neymar. Zijn statistieken zijn adembenemend en misschien verrassend, bij PSG levert hij naast Mbappe, Icardi, Di Maria of andere Cavani’s een nog substantiëlere rol dan destijds bij Barcelona en bij Santos.

PSG Barcelona Santos Wedstrijden 76 186 134 Goals 66 105 70 Assists 36 76 35 Goals/wedstrijd 0,86 0,56 0,52 Assists/wedstrijd 0,47 0,40 0,26

En nu de Champions League

PSG overstijgt natuurlijk al jaren de Franse competitie en ambieert slechts één prijs: de Champions League. Net daarom betaalden de Qatarezen in 2017 222 miljoen euro voor Neymar. De uitschakeling tegen Manchester United in de achtste finales van vorig jaar hakte er diep op in. Dit jaar moet en zal het anders worden. Coach Tuchel beseft dat een Neymar in grootse doen de kans op succes gevoelig doet vergroten. “Er is iets veranderd

bij hem”, vertelde de Duitser vorige week (en dus vóor de gebeurtenissen van het

weekend). “Zijn inspanningen zijn fantastisch. Ik ben ervan overtuigd dat hij zo zal voortgaan.” Neymar mag na zijn ribblessure nog even proefstomen in de Ligue 1 maar over twee weken wordt het menens. Dan mag de Brazilaan de mouwen opstropen om Borussia Dortmund het nakijken te geven en dan…. bijvoorbeeld Barcelona, Bayern Munchen, Juventus, Real Madrid of Liverpool één voor één opzij te zetten op weg naar het grote doel: PSG eindelijk naar de opperste glorie brengen.