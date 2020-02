"Kruideniersredenering bij clubleiders over doellijntechnologie"

"Niemand kan met 100 procent zekerheid zeggen of de bal over de lijn was"

Na de topper Club Brugge-Antwerp ging het niet over het getoonde voetbal, maar over de enige goal van Hans Vanaken: was die bal over de doellijn of niet? Ik heb de beelden vaak gezien, maar ik weet het nog altijd niet. Zoals niemand het met 100 procent zekerheid kan zeggen. Zelfs niet Ritchie De Laet, de man die de bal uit de goal kopte.

De Laet zei eerst dat hij wel het gevoel had dat hij heel ver in de goal stond en dat hij dus wel dacht dat hij te laat was. Maar na de douche had hij toch een ander verhaal en vond hij dat niemand het echt met zekerheid kon zeggen.

En dat is waar: de scheidsrechter kon het niet zien, de lijnrechter eigenlijk ook niet en die kreeg dan links en rechts nog kritiek omdat hij bij die fase niet op de doellijn stond. Maar goed, de brave man stond precies waar hij moest staan, want hij moet eerst kijken of het geen buitenspel is. Hij kan dan niet 1 seconde later 10 meter verderop staan om dat ook nog eens te bekijken natuurlijk.

Dus de situatie is eigenlijk: niemand weet het zeker. Maar er moet wel beslist worden: is het doelpunt of niet? En dat heeft die lijnrechter dan finaal gedaan. Het enige wat ik zou zeggen was dat het vreemd was dat hij enkele seconden wachtte en dan ineens vlagde. Een beetje "wait and see", zoals ze dat moeten doen bij buitenspel.

Maar hier is dat toch niet bepaald gebruikelijk, want een assistent die zeker is dat de bal over de lijn gaat, die vlagt direct. Die aarzeling verraadt toch dat hij ook niet zeker was. De VAR stond buitenspel, want er waren geen duidelijke beelden.

Dus kijk: die lijnrechter heeft een beslissing genomen en die moeten we met z'n allen respecteren. Want hij kon toch geen goeie nemen: nu krijgt hij heel Antwerp over zich heen, als hij omgekeerd beslist had, zou hij die van Brugge over zich heen hebben gekregen. Dus ja: een hondenjob."