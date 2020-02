Na Australian Open: Djokovic opnieuw nummer 1, Goffin weer in top 10

Goffin is bezig aan een uitstekend jaarbegin. Na enkele fraaie zeges op de ATP Cup tegen Nadal en zijn angstgegner Grigor Dimitrov begon onze landgenoot vol vertrouwen aan de Australian Open. Gehinderd door wat fysieke besognes botste hij in de 3e ronde op de Rus Andrej Roeblev (ATP-16), die in 2020 nog geen match verloren had.

Omdat Goffin vorig jaar in Melbourne ook de derde ronde haalde, verliest hij geen punten. Omdat de Spanjaard Roberto Bautista wel punten verloor na een kwartfinale vorig jaar en nu een 3e ronde, tuimelt die van 9 naar 12. Goffin schuift zo een plaatsje op en komt voor het eerst in 17 maanden weer de top 10 binnen.

Helemaal bovenaan verovert Djokovic zijn troon opnieuw ten koste van Nadal, die hem begin november beklom na de Masters 1000 in Parijs. Djokovic zat de Spanjaard sindsdien lang op de hielen. Toen Nadal in de kwartfinales in Melbourne het onderspit moest delven tegen Dominic Thiem, die Djokovic op zijn beurt klopte in de finale, was de scepter van het mannentennis weer voor de 32-jarige Serviër. Thiem rukt op naar de 4e plaats (+1) op amper 85 punten van Roger Federer.